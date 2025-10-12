El primer ministro de Portugal espera una buena participación en las elecciones locales

Montenegro votó sobre las 09.00 hora local (08.00 hora GMT) en un centro electoral de Espinho, en el norte del país, donde aseguró que había constatado bastante afluencia de votantes.

"Es un buen indicador, espero que así sea (una buena participación), este es un día muy importante para nuestra democracia, por lo que quiero hacer en este momento un último llamamiento a los portugueses para que acudan a las urnas", dijo el jefe del Gobierno en declaraciones a la prensa.

Recordó que "el futuro del país, su prosperidad y su éxito" también dependen de esta elección de los representantes más próximos y deseó que la jornada transcurra dentro de la "tranquilidad, la normalidad y que el nivel de participación pueda ser elevado".

Subrayó que las municipales suelen tener mayor participación que otras votaciones debido al contexto de proximidad en que transcurren.

No obstante, en Portugal son habituales las bajas tasas de afluencia a las urnas. En las anteriores municipales, las de 2021, solo sufragaron el 53,65% de los votantes.

Este domingo 9,3 millones de portugueses estás llamados a elegir 308 alcaldías, 308 cámaras municipales y 3.221 asambleas de freguesía, que es una subdivisión de los municipios que se corresponde con las antiguas parroquias civiles. A estas se suman 37 freguesías, que por tener menos de 150 electores, decidirán su distribución de poder en plenos de ciudadanos.

El gran interrogante de estos comicios es el cuál será el comportamiento electoral del partido de ultraderecha Chega, que no controla actualmente ningún ayuntamiento, y que se convirtió en la segunda fuerza en el Parlamento en las elecciones legislativas de mayo pasado.