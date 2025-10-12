El príncipe Andrés le dijo a Epstein "volveremos a jugar" después de haber sido condenado

En el correo, publicado hoy por los tabloides británicos 'The Sun' y 'Mail On Sunday', esta fechado el 28 de febrero de 2011, un día después de que saliese a la luz la fotografía del duque de York con la joven de 17 años Virginia Giuffre, quién posteriormente alegó haber sido víctima de trata por parte de Epstein y que el duque había abusado sexualmente de ella hasta en tres ocasiones.

Según estos medios, el príncipe Andrés escribió en el mensaje a Epstein: "¡Estoy muy preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo".

"De cualquier modo, estamos en contacto y volveremos a jugar más pronto!!!!", continúa el correo, firmado como "A" -de Andrés-, seguido de su título de "Su Alteza Real el duque de York".

La publicación de este nuevo documento ha causado revuelo en el Reino Unido, pues demostraría que el príncipe Andrés mintió durante la entrevista en el programa 'Newsnight' de la BBC cuando dijo que había dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010, momento en el que ambos fueron fotografiados en Nueva York.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Epstein se había declarado culpable en 2008 de los cargos de solicitud de prostitución con una menor, por los que cumplió una pena de prisión; y murió en 2019 tras ser encontrado sin vida en su celda mientras esperaba un juicio por tráfico sexual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado mes de septiembre, otros correos electrónicos filtrados revelaron que la duquesa de York, Sarah Ferguson, también había mantenido el contacto con Epstein en 2011 y lo había llamado "amigo supremo" después de haber hecho unas declaraciones públicas en las que decía que lamentaba haber tenido contacto con el magnate y aseguraba "aborrecer" la pedofilia.

Un portavoz de Ferguson, que fue cesada del patronato de varias entidades benéficas tras la publicación de los correos, dijo que la duquesa se había "dejado engañar" por las mentiras de Epstein y que éste la había amenazado con demandarla por difamación por asociarlo con la pedofilia.

El príncipe Andrés renunció en 2019 a sus cargos públicos en tras conocerse su amistad con Epstein y verse involucrado en varios escándalos sexuales.

Posteriormente, en febrero de 2022, el duque de York pagó varios millones a Giuffre para desestimar el caso, como parte de un acuerdo extrajudicial, si bien siempre negó las acusaciones sexuales de la demandante, que se suicidó a los 41 años en abril de 2025.