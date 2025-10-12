El ultraderechista Chega gana por primera vez en su historia dos ayuntamiento en Portugal

Chega se hizo con el dominio por mayoría absoluta de la alcaldía del municipio de São Vicente con el 49,23 % de los sufragios por delante de la alianza de centroderecha integrada por el conservador Partido Social Demócrata y el democristiano CDS-PP, que logró el 38,93 %.

En Entroncamento el grupo de extrema derecha triunfó con el 37,34 % de los votos, seguido de la coalición del PSD con el CDS-PP, con el 30,55 % y el Partido Socialista (PS), con 22,14 %.

El presidente de la formación ultra, André Ventura, había anticipado previamente que su partido va a ganar varias cámaras municipales y afirmó que va a comenzar la era de la "gestión municipal" de su partido, fundado en 2019.

Por el momento, con el 80,70 % de los votos computados a nivel nacional, Chega quedaría como tercera fuerza política en las municipales de este domingo por detrás del Partido Socialista, con 74 alcaldías de municipios, y el conservador Partido Social Demócrata (PSD), que ha concurrido en varias alianzas que por el momento se han hecho con 76 ayuntamientos.

