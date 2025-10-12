El ultraderechista Chega gana por primera vez en su historia tres ayuntamiento en Portugal

Chega se hizo con el dominio por mayoría absoluta de la alcaldía de Albufeira, con el 40,51 % de sufragios, por delante de la alianza de centroderecha integrada por el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, con el 32,20 %, y una coalición de izquierda liderada por los socialistas, con el 18,56 %.

También logró la mayoría absoluta en el municipio de São Vicente en Madeira con el 49,23 % de votos, seguido de la alianza del PSD con el CDS-PP, que logró el 38,93 %.

En Entroncamento el grupo de extrema derecha triunfó con el 37,34 % de los votos. Fue segunda la coalición del PSD con el CDS-PP, con el 30,55 %, y el Partido Socialista (PS), con 22,14 %.

El presidente de la formación ultra, André Ventura, había anticipado previamente que su partido va a ganar varias cámaras municipales y afirmó que va a comenzar la era de la "gestión municipal" de su partido, fundado en 2019.

Por el momento, con el 90,60 % de los votos computados a nivel nacional, Chega quedaría como tercera fuerza política en las municipales de este domingo por detrás del PS y sus coaliciones, con 99 alcaldías, y el PSD y sus alianzas, que por el momento se han hecho con 104 ayuntamientos.