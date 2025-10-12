Embajador de EEUU en Argentina celebra próximo encuentro entre Trump y Milei en Washington

“Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”, señaló Lamelas en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en la red social X.

La reunión fue anunciada por la Cancillería argentina como una expresión de la “excelente relación bilateral” entre ambas administraciones, solo a dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.

El pasado jueves, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Estados Unidos “compró directamente pesos argentinos” para inyectar liquidez en dólares a la economía local y de la finalización del marco de acción de una línea ‘swap’ de intercambio de divisas por veinte mil millones de dólares con el Banco Central del país suramericano.

Peter Lamelas, médico de origen cubano y exfundador de una red de atención médica en Florida, fue confirmado como embajador por el Senado estadounidense el pasado 18 de septiembre.

Durante su audiencia de ratificación, generó controversia al calificar la influencia de China en Argentina como “maligna” y asegurar que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) “tiene que recibir la justicia que se merece”.

Días atrás, el embajador había anticipado un panorama optimista: “Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande”.

“Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de la Argentina como de Estados Unidos. ¡Dios bendiga a la Argentina y Dios bendiga a América!”, aseguró.