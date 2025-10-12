Empate técnico entre socialistas y centroderecha en Lisboa y Oporto, según proyecciones

Según el sondeo realizado a pie de urna por la Universidad Católica para la televisión pública RTP, el alcalde de la capital, Carlos Moedas (PSD), que se ha presentado a la reelección, obtendría entre el 37 y el 42 % de los sufragios, la misma horquilla que su rival socialista Alexandra Leitão.

La proyección elaborada por Pitagórica, ICS, Iscte y GFK para las cadenas TVI y CNN Portugal coincide en que habría un empate en Lisboa entre Moedas y Leitão, aunque da una ligera ventaja al conservador, que lograría entre el 36,8 % y el 42 % de los apoyos, frente a Leitão que recibiría entre el 33,7% y el 38,9%.

Por su parte el sondeo de Intercampus realizado para el Correio da Manhã y su cadena de televisión, así como para los medios NOW y Jornal de Negócios, da la victoria a Moedas en Lisboa con entre el 37,9% y el 41,9% de los sufragios y con Leitão quedándose con entre el 34,8 y el 38,8 %..

En Oporto, Intercampus predice el triunfo del aspirante del PSD, el exministro Pedro Duarte, con un intervalo de entre el 37,0 % y el 41,0 %, frente al socialista Manuel Pizarro, que quedaría segundo con un porcentaje de entre el 30,8 % y el 34,8%.

La proyección de Pitagórica para CNN y TVI también da el triunfo a Duarte en Oporto con entre el 34,2 % y el 39,4 % de los sufragios, en comparación con Pizaro que tendría entre el 32 % y el 37,2 %.

El análisis la Universidad Católica para RTP coincide en augurar la victoria del centroderecha en la segunda ciudad del país, con entre el 36 y el 40 % de los votos, frente a entre el 33 y el 37 % que recibirían los socialistas.