Enfrentamientos armados en la frontera de Pakistán y Afganistán dejan decenas de muertos

El portavoz del Gobierno de facto de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo hoy que al menos nueve afganos murieron en los combates en la Línea Durand.

Por su parte, el Ejército de Pakistán cifró en 23 el número de soldados paquistaníes que murieron durante los combates en la frontera.

Sin embargo, Kabul aseguró que más de 58 soldados paquistaníes murieron en los enfrentamientos, e Islamabad dijo que ha neutralizado a más de doscientos combatientes talibanes y de grupos insurgentes afiliados a los fundamentalistas en las últimas horas.

Según ambos países, los enfrentamientos armados continuaron esta mañana en algunos tramos de la porosa frontera de 2.600 kilómetros que separa a Afganistán y Pakistán.

En este sentido, el portavoz afgano y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, han advertido que sus países responderán a futuros ataques.

Además, los cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán permanecen cerrados desde esta mañana, incluidos los de Torkham, en la provincia paquistaní de Khyber Paktunkhwa, y Chaman, en Baluchistán.

Los enfrentamientos comenzaron anoche tras varios días de tensiones.

Según los talibanes, Afganistán inició las acciones como una "operación de represalia" por los bombardeos que Islamabad llevó a cabo supuestamente en territorio afgano el pasado viernes.

Pakistán asegura que los enfrentamientos comenzaron con ataques "no provocados" por parte de Afganistán.

Kabul interrumpió sus acciones contra territorio paquistaní a medianoche a petición de países como Catar y Arabia Saudí, según detalló este domingo el portavoz Mujahid.

Los ataques han ocurrido mientras el ministro de Asuntos Exteriores de facto de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, realizaba una visita oficial a la India, rival regional de Pakistán, en el marco de la estrategia talibán de búsqueda de reconocimiento internacional, mínimo desde la vuelta de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses del país y la caída del anterior gobierno republicano.

Muttaqi ofreció hoy una rueda de prensa en Nueva Delhi donde pidió a Pakistán que controle sus problemas internos en lugar de culpar a Afganistán de éstos.

El Gobierno paquistaní culpa a los talibanes afganos de proporcionar refugio al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- para perpetrar atentados en Pakistán. Kabul niega estas acusaciones.

Además, el portavoz talibán responsabilizó a un "círculo específico del Ejército de Pakistán" de orquestar la inestabilidad regional y de promover campañas de propaganda contra los talibanes.

Desde Islamabad, el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, ha pedido en un mensaje en la red social X al Gobierno talibán que adopte "medidas concretas contra los elementos terroristas y sus perpetradores que desean descarrilar las relaciones entre Pakistán y Afganistán".

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán han empeorado desde la vuelta al poder de los talibanes en 2021. Paralelamente, las provincias occidentales paquistaníes, fronterizas con Afganistán, han vivido un aumento de la violencia en el último año y medio.