Estonia cierra el tránsito a través de una pequeña zona rusa tras el aumento de patrullas

Leana Loide, portavoz de la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia (PPA), dijo a EFE este domingo que el tránsito a través de Saatse Boot estaría cerrado durante el resto del fin de semana y que las autoridades decidirán la próxima semana si lo reabren.

La parte del territorio ruso en al sureste de Estonia y la carretera de tránsito son patrulladas rutinariamente por rusos uniformados, pero el viernes se registró una actividad inusual.

"Los guardias fronterizos rusos patrullan regularmente la Saatse Boot, ya que se encuentra en su territorio. Hoy (viernes), hubo notablemente más movimiento de lo habitual. Decidimos cerrar la carretera para evitar posibles provocaciones e incidentes, ya que nuestro objetivo es garantizar la seguridad de la población estonia", explicó el jefe operativo de la Prefectura Sur de la Guardia Fronteriza, Künter Pedosk, en un comunicado.

La carretera que conecta las localidades fronterizas ha sido utilizada por viajeros entre los asentamientos fronterizos y la ciudad de Värska, al norte .

Los viajeros que entran en territorio ruso desde Estonia reciben señales de advertencia que advierten a los conductores que están entrando en territorio ruso y que no se permite detener el vehículo ni caminar en un radio de 1 kilómetro, según la información del sitio web de la PPA.

El cierre de Saatse Boot, considerado habitualmente como una rareza, fue noticia en los medios de comunicación estonios a medida que aumentaban las tensiones con Rusia en toda la región del Báltico.

El aumento de las patrullas rusas en la Saatse Boot se detectó un día después de que el sitio web de radiodifusión pública Ere.ee informara de que un "pequeño objeto aéreo" violó el espacio aéreo estonio el 9 de octubre durante 18 minutos. El incidente ocurrió en el sureste de Estonia, aproximadamente en la misma zona que la Saatse Boot.

Esto también ocurre después de que las autoridades letonas informaran recientemente de que fragmentos de un dron aparecieron en una playa cerca del puerto de Ventspils, en la costa occidental del país báltico. Se cree que los restos pertenecían a un dron ruso que sobrevoló el norte de Polonia el 9 de septiembre y cayó al mar.