Familia de ganadero paraguayo sigue esperando respuestas tras nueve años de su secuestro

"Hoy, a nueve años de su desaparición, recordamos su nombre y acompañamos el pedido de verdad y justicia", señaló en una publicación de Facebook el colectivo 'Que vuelvan los tres', un grupo que exige el hallazgo de Urbieta, del policía Edelio Morínigo y del expresidente paraguayo Óscar Dénis, estos dos últimos secuestrados en 2014 y 2022 por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), respectivamente.

El colectivo señaló que desde que Urbieta fue secuestrado hace nueve años en su finca en el municipio de Horqueta, en el departamento de Concepción (norte), "su familia sigue esperando respuestas y el país continúa sin conocer" el paradero del ganadero, que la Fiscalía paraguaya considera falleció en cautiverio.

Liliana Urbieta, hija del cautivo, dijo confiar el pasado 21 de julio que "en cualquier momento" los restos de su padre sean hallados por las autoridades y que no descansará hasta encontrarlo, luego del hallazgo de un depósito subterráneo con objetos que se presumen pertenecen al EML, una guerrilla considerada extinta por el Gobierno paraguayo.

Otros escondites subterráneos han sido encontrados en los últimos meses como parte de las tareas de búsqueda de Urbieta. En uno de ellos las autoridades encontraron enterrados los presuntos restos de Alejandro Ramos, el fallecido líder y fundador del EML.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 3 de abril, el fiscal antisecuestro Pablo Zárate reveló que Urbieta pudo haber fallecido entre el 16 y 17 de febrero de 2017, según información que, dijo, recibió el Ministerio Público y fue compartida con la familia del cautivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El EML, fundado en 2016 como una escisión de la guerrilla del EPP, fue dado por desintegrado por las autoridades, después de que la esposa e hija de Ramos fueron detenidas el 15 y el 22 de febrero pasado.

El Ministerio Público de Paraguay acusó el 17 de agosto pasado por asociación terrorista y transgresión a la ley de armas a Lourdes Teresita Ramos Ramírez, alias Yvera, hija de Ramos.