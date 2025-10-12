Mundo

Fechas destacadas en la trayectoria de Morante de la Puebla

Redacción central, 12 oct (EFE).- Estas son las fechas claves en la trayectoria de Morante de la Puebla, quien ha anunciado hoy su retirada de los ruedos de manera inesperada.

12 de octubre de 2025 - 15:55
- 02.10.1978/ Nace en La Puebla del Río (Sevilla).

- 29.06.1997/ Toma la alternativa como matador en Burgos.

- 21.04.1998/ Debuta como matador en la Maestranza de Sevilla y abrió la Puerta del Príncipe.

- 25.12.2000/ Confirma la alternativa en la Monumental Plaza México.

- 05.03.2005/ Reaparece en Olivenza (Badajoz).

- 07.05.2006/ Abre la Puerta Grande de la Monumental de Barcelona.

- 20.06.2007/ Suspende de nuevo la temporada.

- 06.01.2008/ Reaparece en México y sale a hombros de la Monumental Plaza México.

- 29.02.2008/ Reaparece en España, en la plaza de Vistalegre de Madrid.

- 2009/ Abre la Puerta Grande de la Monumental de Barcelona.

- 2010/ IV Premio "Paquiro" de "El Mundo" al acontecimiento taurino de 2009, por su faena en la feria de San Isidro de Madrid en 2009.

- 2011/ Abre la Puerta Grande de la Monumental de Barcelona.

- 2013/ "Hijo predilecto de la Puebla del Río.

- 13.04.2017/ Anuncia su retirada. En esta ocasión, la tercera, lo hace por "aburrimiento" enfadado por el tipo de toro que se lidia "demasiado grande para los toreros de arte".

- 12.05.2018/ Reaparece en Jerez de la Frontera.

- 28.08.2021/ Rinde homenaje a Manolete en Linares (Jaén) con una faena al toro "Fardón" al que corta las dos orejas y el rabo.

- 25.10.2021/ Galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia. Esa temporada lidera el escalafón de matadores.

- 26.04.2023/ Faena memorable en la Maestranza de Sevilla: corta un rabo a su cuarto toro de la tarde y se convierte en el primer torero de a pie que obtiene este trofeo en el siglo XXI, 52 años después del último rabo concedido a Ruiz Miguel con un Miura.

- 2023/ Triunfador absoluto de la Feria de Abril 2023.

- 08.06.2025/ Sale por primera vez a hombros de la plaza de Las Ventas (Madrid).

-12.10.2025/Anuncia de manera inesperada su retirada de los ruedos.

