Irán suspende el acuerdo de cooperación con OIEA por el retorno de las sanciones de ONU

“En las condiciones actuales, y considerando los acontecimientos recientes, el ‘acuerdo de El Cairo’ se encuentra suspendido”, afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado.

Araqchí dijo que el pacto firmado el 9 de agosto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) “ha perdido su validez práctica” tras la restauración, el 28 de septiembre, de las sanciones de la ONU contra Teherán, impulsada por Francia, Alemania y el Reino Unido (E3).

El jefe de la diplomacia iraní indicó que a partir de ahora cualquier petición de la agencia nuclear de la ONU para inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán se limita al marco legal establecido por el Parlamento iraní y las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Sin embargo, señaló que las relaciones con el OIEA no están completamente interrumpidas, ya que algunas formas de cooperación benefician a Irán, especialmente en áreas técnicas como el funcionamiento de la planta nuclear de Bushehr y el reactor de investigación de Teherán.

Araqchí también señaló que Teherán mantiene abierta la posibilidad de reactivar el acuerdo “si se presentan propuestas justas que garanticen los derechos de la nación iraní” al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, lo que definió como una “línea roja”.

Irán firmó el acuerdo de El Cairo con el organismo internacional para retomar su cooperación, suspendida en junio tras la guerra de los 12 días con Israel y los ataques israelí-estadounidenses contra sus instalaciones atómicas durante el conflicto.

Araqchí sostuvo que ese acuerdo buscaba establecer un marco regulatorio para la inspección de infraestructuras bombardeadas, y subrayó que su aplicación estaba condicionada a que no se reactivaran las antiguas resoluciones adoptadas en el Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán antes del acuerdo nuclear de 2015.

Las seis resoluciones aprobadas entre 2006 y 2010 contra Irán, restablecidas el 28 de septiembre, prohíben al país el enriquecimiento de uranio y las actividades balísticas, establecen un embargo de armas y el congelamiento de activos, y autorizan inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, además de imponer limitaciones bancarias y financieras.

Tras su restauración, el ministro de Exteriores de Irán afirmó la semana pasada que el acuerdo con el OIEA “ya no tiene eficacia ni validez” y que “no puede servir como base para la cooperación”, por lo que aseguró que Teherán tomaría nuevas decisiones.