Jordania incautó cerca 10 toneladas de hachís y millones pastillas estupefacientes en 2025

"Las Fuerzas Armadas jordanas han frustrado un total de 593 intentos de infiltración y contrabando mediante drones y globos guiados desde principio de 2025 hasta el 30 de septiembre pasado", dijeron las fuentes, citadas por el canal de televisión oficial Al Mamlaka.

Indicaron que "según una estadística de las Fuerzas Armadas, el número de armas incautadas ha sido de 85 piezas", mientras que la cantidad de "hachís ascendió a más de 9.860 kilogramos y el número de pastillas estupefacientes a 11.656.497 durante el mencionado período".

Añadieron que "se ha notado que en 2025 los contrabandistas introdujeron globos teledirigidos y proyectiles como nuevos métodos de contrabando", sin dar a conocer más detalles.

Desde el año pasado han proliferado en Jordania los intentos de contrabando de narcóticos con drones, sobre todo procedentes de Siria, después de que las autoridades del país árabe intensificaran la vigilancia en la frontera.

Siria se convirtió en un centro de producción de droga durante el antiguo régimen de Bachar al Asad, que utilizaba la producción y distribución de la anfetamina captagón para financiar sus actividades, una droga que exportaba a sus vecinos a través de las fronteras del país con Irak, el Líbano, Jordania y Turquía.