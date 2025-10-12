La ciudad egipcia de Sharm el Sheij acoge mañana la cumbre para firmar plan de paz en Gaza

El encuentro estará copresidido por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, que llegará a Egipto tras pasar por Israel, e incluirá la participación de líderes de más de veinte países, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Según la Presidencia egipcia, la cita “pretende poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos por la paz y abrir una nueva etapa de seguridad y estabilidad en Oriente Medio”, en línea con la visión del presidente Trump para "lograr una paz duradera en la región".

Sharm el Sheij, situada en el extremo sur de la península del Sinai, ultima los detalles tanto para la celebración de la firma como para la "histórica" Cumbre de Paz convocada por Egipto que se celebrará apenas se rubriquen los acuerdos que han conducido al alto el fuego y que será presidida por Trump y Al Sisi.

Allí se debatirá sobre los mecanismos de reconstrucción de Gaza, el papel de los países árabes en la fase de transición y la creación de un fondo internacional de desarrollo para la Franja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plan estadounidense, presentado esta semana por la Casa Blanca, incluye en su primera fase el fin inmediato de las operaciones militares, la retirada progresiva de las tropas israelíes del enclave, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza -vivos o muertos- a cambio de prisioneros palestinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, contempla una siguiente fase en la que se creará un comité palestino tecnocrático y "apolítico" que administre temporalmente la Franja bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional, el denominado “Consejo de la Paz”, presidido por Trump y con la participación del exprimer ministro británico Tony Blair.

El plan prevé una desmilitarización total del enclave con la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización, con participación árabe e internacional, encargada de mantener la seguridad y entrenar a las fuerzas policiales palestinas bajo la supervisión del Consejo de Paz.

Aunque el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás se mantiene desde el viernes, Hamás ha rechazado de momento comprometerse al desarme total, mientras en Israel algunos sectores de la coalición de gobierno y la oposición expresan su oposición a la retirada militar y a la liberación de prisioneros palestinos.

De hecho, Israel aún no ha publicado la lista de los 2.000 presos que debería empezar a liberar el lunes.

Aun así, la Administración Trump confía en que la cita de Sharm el Sheij marque “el inicio de una nueva era de paz regional” y siente las bases para un proceso más amplio de reconciliación entre Israel y el mundo árabe.