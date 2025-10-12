La participación en primeras horas de municipales en Portugal ligeramente superior a 2021

En las últimas horas se han sucedido los llamamientos de los distintos partidos para que los 9,3 millones de ciudadanos llamados a sufragar acudan a las urnas en estos comicios, en un país con una tasas de participación tradicionalmente bajas. En las elecciones locales municipales de hace cuatro años el índice fue del 53,65 %.

El sábado, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, animó a ir a votar hoy, porque "los próximos cuatro años serán decisivos" para el uso de los fondos de la UE, buena parte de los cuales pasan por los Ayuntamientos.

Los centros de votación iniciaron su actividad a las 08.00 hora local (07.00 hora GMT) de este domingo y cerrarán a las 19.00 hora local (18.00 hora GMT) en Portugal peninsular y en Madeira, mientras que lo harán sesenta minutos más tarde en el archipiélago atlántico de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

En estos comicios, van a renovarse 308 alcaldías, 308 asambleas municipales y 3.221 asambleas de freguesía, que es una subdivisión de los municipios que se corresponde con las antiguas parroquias civiles. A estas se suman 37 freguesías, que por tener menos de 150 electores, decidirán su distribución de poder en plenos de ciudadanos.

El gran interrogante de esta votación es el comportamiento electoral del partido de ultraderecha Chega, que no controla actualmente ningún ayuntamiento, tras haber logrado el tercer puesto en las legislativas de mayo en número de votos y quedar segundo en cifra de escaños en el Parlamento.