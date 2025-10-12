Las defensas ucranianas destruyen 103 drones rusos de 188 lanzados durante la noche

En su canal de Telegram la Fuerza Aérea dice que entre la noche del sábado y el domingo "el enemigo atacó con 118 vehículos aéreos no tripulados de ataque tipo Shahed y varios tipos de drones de imitación" y "con un misil aéreo guiado X-31".

Según datos preliminares, a las 09:00, las Fuerzas de Defensa Aérea derribaron o bloquearon 103 vehículos aéreos no tripulados tipo Shahed enemigos y varios tipos de simuladores de drones en el norte, este y sur del país.

Un misil y 15 vehículos aéreos no tripulados de ataque impactaron en 10 lugares.

El ataque continúa y nuevos grupos de vehículos aéreos no tripulados de ataque han entrado por el norte y el este, añadió la Fuerza Aérea.

La región de Donetsk se encuentra sin electricidad debido al bombardeo matutino del enemigo sobre la infraestructura energética, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.

"Por la mañana, los rusos volvieron a atacar nuestra infraestructura energética. Los especialistas ya han comenzado las reparaciones y están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro. Sin embargo, aún no se ha determinado la magnitud de los daños ni el momento de la restauración", dijo Filashkin.