Las fuerzas rusas atacan el sistema energético ucraniano, según Defensa

"Las Fuerzas Armadas atacaron con la aviación, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería objetivos de la infraestructura energética que garantizaban el funcionamiento del complejo industrial militar de Ucrania", señaló en Telegram el mando ruso.

Además, Defensa señaló que en las últimas 20 horas atacó emplazamientos de las fuerzas enemigas en 137 ubicaciones del país.

Según denunció este domingo el Ministerio de Energía ucraniano, los ataques rusos durante la noche causaron daños en la infraestructura eléctrica de las regiones ucranianas de Donetsk, Odesa y Chernihiv.

Por tercer día consecutivo se han producido ataques dirigidos contra las redes de energía y de transporte de gas y actualmente los servicios de emergencia trabajan para estabilizar el suministro eléctrico donde éste haya sido afectado.

En Odesa una instalación de gas y una dependencia resultaron dañadas y se produjeron incendios, que fueron extinguidos rápidamente por los rescatistas, dijo el jefe de la administración regional, Oleh Kipper en su cuenta de Facebook

La región de Donetsk se encuentra sin electricidad debido al bombardeo matutino del enemigo sobre la infraestructura energética, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.

Las tropas rusas atacaron asentamientos en la región de Chernihiv 59 veces en 24 horas, dijo a su vez el jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus, en Telegram.