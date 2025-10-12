Líbano presentará una queja contra Israel ante Consejo de Seguridad tras último ataque

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, señaló en su cuenta de X que hoy llamó al ministro de Exteriores, Yousef Raji, y le pidió que "presente una queja urgente ante el Consejo de Seguridad en relación con la reciente agresión israelí contra instalaciones civiles y comerciales en Msayleh".

Salam consideró este ataque "una flagrante violación de la Resolución 1701" del Consejo de Seguridad, que puso fin a la guerra de 2006, así como a la "declaración de cese de hostilidades emitida el pasado noviembre".

El Ejército israelí bombardeó ayer sábado de nuevo el sur del Líbano, causando al menos un muerto y siete heridos, en un ataque aéreo que tuvo como objetivo maquinaria pesada en la localidad de Msayleh, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

En un comunicado castrense, Israel aseguró haber atacado "la infraestructura terrorista de Hizbulá en el sur del Líbano", sin mencionar a la persona fallecida que, según la ANN, era un civil.

Ayer el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque, que calificó de "flagrante agresión contra infraestructura civil sin ninguna justificación o incluso pretexto".

La agresión, además, llegó pocos días después de que el grupo islamista Hamás e Israel alcanzaran un alto el fuego en la Franja de Gaza tras negociaciones en la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij con mediación de Estados Unidos, Catar y Egipto.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Según recuentos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 103 civiles han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego.