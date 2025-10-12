Los cinco últimos miembros españoles de la Flotilla ya viajan de vuelta a su país

Madrid, 12 oct (EFE).- Los cinco últimos miembros españoles de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens que permanecían en Israel ya han emprendido el viaje hacia España, donde se prevé que lleguen este lunes, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.