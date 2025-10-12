Mundo

Mali aplica reciprocidad y exige también una fianza a solicitantes de visado de EE.UU

Bamako, 12 oct (EFE).- Mali anunció que aplicará medidas de reciprocidad con Estados Unidos y exigirá un depósito de entre 5.000 y 10.000 dólares a los ciudadanos estadounidenses que solicitan un visado para un viaje de negocios o de turismo en el país africano.

Por EFE
12 de octubre de 2025 - 10:45
En un comunicado, el Ministerio maliense de Exteriores lamentó "la decisión unilateral" del gobierno estadounidense de imponer este depósito sobre los ciudadanos malienses que se aplicará a partir del 23 de octubre.

"En aplicación de reciprocidad, Mali decide instaurar un programa de visado idéntico, imponiendo a los ciudadanos estadounidenses las mismas condiciones y exigencias que se aplican a los ciudadanos malienses", se lee en la nota.

La misma fuente reafirmó el compromiso del gobierno maliense a "promover las relaciones de cooperación fructíferas con Estados Unidos en el marco del diálogo y el respeto mutuo".

Mali, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2020, continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil.

