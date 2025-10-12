Mali aplica reciprocidad y exige también una fianza a solicitantes de visado de EE.UU

Bamako, 12 oct (EFE).- Mali anunció que aplicará medidas de reciprocidad con Estados Unidos y exigirá un depósito de entre 5.000 y 10.000 dólares a los ciudadanos estadounidenses que solicitan un visado para un viaje de negocios o de turismo en el país africano.