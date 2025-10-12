Merz viajara a Egipto para la firma del acuerdo de implementación del plan de paz de Gaza

"Alemania se comprometerá con la implementación del plan de paz, ante todo con el mantenimiento de un cese el fuego duradero y con la ayuda humanitaria", agregó Cornelius.

Según el ministro de Cooperación Económica alemán, Reem Alabali-Radovan, Alemania ayudará inicialmente con construcciones móviles que servirán de alojamiento a parte de la población gazatí ya que cerca del 80 por ciento de los edificios en la franja han sido destruidos por los bombardeos israelíes.

Además, según dijo el ministro al periódico económico "Handelsblatt", se prestara apoyo en la seguridad alimentaria, en la sanidad y en la retirada de los escombros, en acuerdo con otros socios internacionales.