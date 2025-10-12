Ministro de Defensa israelí ordena al Ejército destruir los túneles de Hamás en Gaza

En un mensaje en su cuenta de X, el Ministro aseguró este domingo que "el gran desafío" de Israel tras la liberación de los rehenes es la destrucción de los túneles de Hamás en la Franja de Gaza y dijo haber dado instrucciones a las fuerzas armadas "para que se prepararan para llevar a cabo la misión".

"Éste es el significado principal de la implementación del principio acordado de desmilitarizar Gaza y desarmar a Hamás", manifestó.

Según Katz, la operación se llevará a cabo "a través del mecanismo internacional que se establecerá bajo el liderazgo y la supervisión de Estados Unidos".

Se estima que el proceso de liberación de los 48 rehenes que continúan en Gaza, de los que se cree que 20 permanecen con vida, comience este lunes por la mañana, según les trasmitió el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, a las familias de los cautivos.

El desmantelamiento de la infraestructura militar de Hamas en la Franja figura también en el acuerdo al que llegó con Israel, que establece que una vez que empieza el alto el fuego, lo que ocurrió este sábado a mediodía, hay un plazo de 72 horas para que Hamás y las milicias palestinas liberen a los rehenes en Gaza.