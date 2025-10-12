Misión de paz de la ONU denuncia ataque israelí contra sus soldados en Líbano

En un comunicado, la FINUL explicó que "justo antes del mediodía de ayer,un dron israelí lanzó una granada que explotó cerca de una posición de la FINUL" en la localidad de Kafer Kela, muy próxima a la frontera sur con Israel.

Como consecuencia del ataque, un miembro de las fuerzas de paz resultó "levemente" herido y tuvo que recibir asistencia médica.

Según la fuerza de paz de la ONU, este es el segundo ataque con granadas que Israel comete contra sus efectivos este mes, y denunciaron que constituye "otra grave violación" de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que puso fin a la guerra de 2006 y es la base para el actual alto el fuego, así como "un preocupante desprecio por la seguridad de las fuerzas de paz que cumplen su mandato".

Así, llaman a que el Ejército israelí detenga los ataques contra o cerca de las fuerzas de paz que trabajan "para reconstruir la estabilidad que tanto Israel como el Líbano se han comprometido a restaurar".

La FINUL, integrada por unos 10.000 soldados y comandada por Italia, tocará a su fin en diciembre de 2026, después de que el Consejo de Seguridad decidiera renovar su mandato una última vez entre presiones estadounidenses e israelíes para su salida del Líbano.