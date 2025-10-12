Morante se retira inesperadamente tras cortarle las dos orejas al cuarto toro en Madrid

Madrid, 12 oct (EFE).- El torero sevillano Morante de la Puebla se cortó hoy la coleta, como señal de retirada, tras cortarle las dos orejas al cuarto toro de la corrida de la Hispanidad en la plaza de Las Ventas, en Madrid, de la que saldrá a hombros al final del festejo.