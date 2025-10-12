Portugal sigue bipartidista a nivel municipal, vira al centroderecha y Chega se desinfla

Con el 99,05 % de los votos computados, el PSD y las diferentes alianzas con las que ha concurrido se han hecho con el control de 129 municipios, seguido del PS, que ha conseguido 125.

Por detrás de ellos, están diferentes movimientos ciudadanos, que se han hecho con 18 alcaldías, el Partido Comunista Portugués (PCP), con 12, y el democristiano CDS-PP, con seis.

Les sigue Chega, con tres alcaldías: la de Albufeira, en el Algarve, la de Entroncamento, al norte de Lisboa, y la de São Vicente de Madeira.

Pese a este hito, ya que es la primera vez que la formación de ultraderecha logra el control de algún ayuntamiento desde su fundación en 2019, su líder, André Ventura, advirtió a sus seguidores de que esta no es la victoria que buscaban en las elecciones.

"Esta fue una noche buena para Chega. Chega logró implantarse a nivel municipal y convertirse en un partido con responsabilidad local. Esta no era, de todas formas, la victoria ni la amplitud de victoria que queríamos", dijo Ventura.

"El compromiso que dejo a los portugueses, a los votantes de Chega, a sus militantes, es que vamos a trabajar para que esas grandes victorias nacionales que hemos tenido se traduzcan en las próximas elecciones locales en más ayuntamientos, más diputados en las asambleas municipales y más diputados en las freguesías (parroquias civiles)", indicó.

El PSD ha ganado en las dos principales ciudades del país, Lisboa y Oporto, así como en otros grandes centros urbanos como Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra y Cascais.

Los socialistas han triunfado en capitales de distrito, como en Coimbra, Viseu, Braganza, Évora y Faro.

El líder del PS, José Luís Carneiro, recordó cómo hace tres meses "algunos" afirmaban que su formación había entrado en "una erosión electoral" similar a la del partido socialista francés, tras quedar en las pasadas legislativas por primera vez en su historia como tercera fuerza en el Parlamento luso por detrás de Chega y del PSD.

Apuntó que si bien no han alcanzado este domingo todos los objetivos que tenían, han logrado otros que no podían imaginar hace noventa días.

Por ello, continuó, "quiero decirles a las portuguesas y portugueses que pueden confiar en el Partido Socialista y en los alcaldes que acaban de elegir, que no dejarán de desarrollar una cultura democrática de prestación de cuentas, transparencia y de servicio a las comunidades locales", aseguró el secretario general del PS.

Tras estas municipales, los socialistas pasan a ser la segunda fuerza con más ayuntamientos en su poder, después de que en las elecciones de 2021 fueran el partido más votado y que logró el mayor número de alcaldías.

En una intervención esta noche, el primer ministro Luís Montenegro, que es presidente del PSD, subrayó que "muchos consideraban un objetivo inalcanzable" superar a los socialistas en estos comicios, pero agregó que tras la votación de este domingo su formación es "el mayor partido portugués en el poder local, el mayor a nivel regional y en la Asamblea de la República (Parlamento)".