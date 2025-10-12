Primer ministro conservador luso celebra triunfo de su partido en grandes centros urbanos

"Recibimos la confianza generalizada en territorios de baja densidad, recibimos la confianza mayoritaria en grandes centros urbanos: vencimos las elecciones en Lisboa, Oporto, Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra, Cascais,...", enumeró Montenegro.

Admitió que han sufrido algunas sorpresas "menos agradables", pero que han tenido más triunfos electorales que ninguna otra fuerza, aunque en algunos casos con márgenes estrechos.

Indicó que el PSD es el partido que tuvo "más votos, más mandatos, más presidentes de junta de freguesía (antiguas parroquias civiles), más alcaldes" y que obtuvo "una victoria histórica en los cinco mayores concejos del país".

Con el 99,05 % de los votos computados, el PSD y las diferentes alianzas con las que ha concurrido se han hecho con el control de 129 municipios; seguido del PS, que ha conseguido 125; diferentes movimientos ciudadanos, con 18; y el Partido Comunista Portugués (PCP), con 12.

El partido de ultraderecha Chega se ha hecho por primera vez en su historia con tres alcaldías de municipios.