Primer ministro de Pakistán acudirá a la cumbre de paz sobre Gaza por invitación de Trump

Islamabad, 12 oct (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acudirá mañana en Egipto a la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, durante la que se firmará el acuerdo de implementación del plan de paz de Gaza, por invitación del presidente de Egipto, Abdelfata al Sisi, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.