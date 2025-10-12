Rescatistas gazatíes recuperan 117 cadáveres el sábado, primer día desde el alto el fuego

"124 mártires (117 de los cuales recuperados entre escombros) y 33 heridos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 24 horas", detalló hoy el Ministerio.

Mahmud Basal, portavoz del servicio de rescate de emergencia de la Defensa Civil de Gaza, declaró el sábado que 63 de esos cadáveres habían sido hallados en la ciudad de Gaza, asediada hasta el viernes por las tropas israelíes, y que decenas de cuerpos seguían bajo los escombros.

Con ellos, el número total de fallecidos por la ofensiva bélica israelí desde octubre de 2023 ascendió a 67.806, entre ellos más de 20.000 niños, mientras que el de heridos supera los 170.000, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.

Según el Gobierno de Hamás, en el último día, más de 850 misiones de rescate y socorro fueron realizadas por equipos de Defensa Civil, policía y grupos municipales, incluyendo la recuperación de cuerpos, la remoción de escombros y el establecimiento de personal de seguridad de las zonas destruidas.

Además, las autoridades gazatíes también han comenzado a reparar servicios de agua y de electricidad, pese a la devastación generalizada, reabriendo calles y restableciendo tuberías y alcantarillado, de acuerdo con esta misma fuente.

Las tropas israelíes se retiraron el viernes, de forma parcial, a la denominada "línea amarilla" del plan de Trump, controlando más del 53 % del territorio de Gaza pero abandonando la mayoría de zonas urbanas, como la capital o el corredor de Netzarim que la aislaba del resto de Gaza.

El Ejército sigue presente en Rafah (sur), pero también en lo poco que queda en pie de las urbes del norte: Yabalia, Beit Hanún y Beit Lahia, entre las ciudades más castigadas por la ofensiva israelí.

Decenas de miles de personas, hasta unos 200.000 gazatíes según la Defensa Civil, ya han regresado del norte de Gaza hacia la capital, donde bloques enteros de viviendas y barrios residenciales como el de Sheikh Radwan o el de Sabra han sido destruidos en explosiones y ataques israelíes.