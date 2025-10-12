R.Unido tendrá un "papel clave" en la reconstrucción de Gaza tras la guerra, dice Starmer

"Hoy es la primera y más crucial fase para poner fin a esta guerra y ahora debemos cumplir la segunda fase en su totalidad", comentará el mandatario británico, de acuerdo con la nota emitida por su oficina.

"El Reino Unido apoyará la siguiente etapa de las conversaciones para garantizar la plena implementación del plan de paz, de modo que las personas de ambos lados puedan reconstruir sus vidas con seguridad", agregará.

Starmer anunciará asimismo un paquete de ayuda de 20 millones de libras (casi 23 millones de euros). distribuida a través de UNICEF y otras entidades humanitarias, para "garantizar que los servicios de agua, saneamiento e higiene lleguen a decenas de miles de civiles en toda Gaza", recoge la nota.

La cumbre de este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, que estará copresidida por el presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi y el de Estados Unidos, Donald Trump, y a la que acudirán una veintena de líderes internacionales, escenificará una "ceremonia de firma" en la que se ratificará el plan de paz para Gaza tras más de dos años de conflicto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras este encuentro, Starmer será el anfitrión de una futura conferencia de tres días en el Reino Unido centrada en "la recuperación y reconstrucción de Gaza", indicó Downing Street.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La denominada como 'cumbre de Wilton Park' reunirá a "una coalición de representantes de empresas, la sociedad civil y los gobiernos" de socios internacionales para "convocar esfuerzos cruciales de planificación y coordinación para la Gaza de la posguerra".

En la cita británica, los asistentes abarcarán asimismo los esfuerzos para apoyar el programa de reforma de la Autoridad Palestina para que pueda apoyar en la recuperación de Gaza y en su futura gobernanza, donde la milicia islamista de Hamás "no tendrá ningún papel", incide la nota.

Por su parte, la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, señaló la importancia de trabajar "con intensidad y urgencia" para desarrollar un plan de reconstrucción en la Franja, que ha quedado "totalmente devastada" después de más de dos años de conflicto que han dañado el 92 % de las viviendas.

"El alto el fuego nos brinda la oportunidad no solo de intensificar urgentemente los esfuerzos humanitarios, sino también de mirar hacia el futuro de la recuperación de Gaza. Es necesario limpiar los escombros, reparar la infraestructura, restablecer la atención médica y reconstruir las viviendas", añadió la jefa de la diplomacia británica.