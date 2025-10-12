Rusia neutraliza 43 drones ucranianos sobre tres regiones rusas

"En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas destruyeron 32 drones ucranianos de ala fila", informó el mando militar ruso en su canal de Telegram.

Según Defensa, 15 drones fueron derribados en la región fronteriza de Bélgorod, 15 en Briansk y dos en Smolensk.

La víspera Rusia derribó 42 drones de ala fija sobre seis regiones del país.

En los últimos días Rusia y Ucrania han intercambiado ataques contra infraestructuras energéticas, alcanzando los bombardeo rusos prácticamente todo el territorio ucraniano.

Ante ello, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ordenado incrementar las capacidades del país para golpear al enemigo a larga distancia.