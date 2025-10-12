Socialistas en Portugal admiten la derrota frente a la centroderecha en Lisboa y Oporto

La aspirante socialista por la capital, Alexandra Leitão, que encabezó la coalición de izquierdas 'Viver Lisboa', fue la primera en salir a reconocer que perdió frente al alcalde Carlos Moedas, del PSD, que se presentaba a la reelección, al frente de una alianza de centrodererecha.

"Estoy aquí para asumir la derrota en estas elecciones municipales, ya tuve ocasión de trasmitir a Carlos Moedas una felicitación y de desearle buena suerte en su mandato que ahora inicia", dijo Leitão.

Con el 54,81 % del voto escrutado, la coalición conservadora logró el 40,04 % de los sufragios, mientras que la alianza del PS tiene el 34,51 %.

Por su parte, Pizarro, que era la tercera vez que se presentaba a unos comicios locales en Oporto, señaló que "sin duda" perdió, pese a haber vencido en cuatro de las siete freguesías (juntas de distrito) de la urbe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su oponente, Pedro Duarte, del PSD, celebró su victoria y afirmó en un discurso ante sus seguidores que la localidad "volvió hoy a dar una prueba más de su grandiosidad, civismo y forma de decidir de manera tan sabia en los momentos clave sobre su futuro".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La coalición conservadora de Duarte ha logrado en Oporto el 38,15 % de los sufragios, frente al 35,07 % del PS, con el 59.06 % de los votos computados.