Sospechoso de doble feminicidio en Córdoba y secuestro de su hijo es detenido en Argentina

El hombre fue arrestado en un hotel en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, cuando planeaba cruzar hacia su país y llevarse al niño, que estaba desaparecido desde el sábado por la mañana, cuando ocurrieron los feminicidios en la capital cordobesa, según informaron fuentes oficiales.

Un informe de la policía local detalló que los cuerpos de las víctimas fueron hallados con heridas de arma de fuego.

Según declaraciones de las autoridades al diario La Voz, durante un llamado de un vecino al 911 para denunciar los gritos, se escucharon “detonaciones”.

Ante la desaparición del menor, la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, activó la Alerta Sofía -sistema de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuya vida se considere en “alto riesgo inminente"- y emitió un pedido de captura internacional a Interpol.

El Ministerio de Seguridad de la Nación también difundió el caso en redes sociales y medios de comunicación.

El presunto agresor fue trasladado a la Jefatura Departamental en silla de ruedas por una descompensación.

Tenía antecedentes por violencia de género y era investigado por su presunto vínculo con el incendio en una iglesia evangélica cercana al lugar del crimen, donde días atrás murieron dos niñas de nacionalidad uruguaya.

Según los investigadores, Giardina había huido con su hijo de Uruguay, donde vivían los tres, luego de que Laurta intentara ahorcarla. Pese a que contaba con un botón antipánico, no llegó a activarlo.

Laurta es señalado como el creador de la cuenta de la red social Facebook 'Varones Unidos', desde donde atacaba a la “justicia feminista de Córdoba” y acusaba a su expareja de haber “secuestrado” al menor.

La causa fue caratulada como homicidio doblemente calificado y sustracción de menores.