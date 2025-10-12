Trump asegura que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles a Kiev

Nueva York, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.