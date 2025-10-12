Trump dará un discurso en la asamblea israelí y presidirá a la ceremonia de paz en Egipto

Washington, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset) y asistirá a la ceremonia de implementación del plan de paz de Gaza durante su viaje a la región, según informó la Casa Blanca.