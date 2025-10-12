Trump sigue interesado en la paz en Ucrania, pero Kiev y Bruselas no, según el Kremlin

Moscú, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene fiel a su intención de lograr la paz en Ucrania, pero Kiev y Bruselas no están interesados en el diálogo, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones a la televisión pública rusa.