Un festival de cine western en España distingue el talento colombiano, mexicano y chileno

La película 'Eastern Western' (EE.UU.), de Biliana y Marina Brozdanova, se llevó el premio al mejor largometraje wéstern, y 'Sirat' (España), de Oliver Laxe, al de mejor neowéstern.

Natalia Cortés fue distinguida como mejor actriz por su papel en 'El vaquero' (Colombia), mientras que la mejor interpretación masculino fue para el japonés Arata Iura por 'Tokyo Cowboy' (EE.UU.-Japón), de Marc Marriot, que recibió también el premio del público.

Según una nota del festival, en un acto celebrado la noche de este sábado el jurado premió 'A Beautiful Excuse for a Deadly Sin' (Baréin), de Hashim Sharaf, y otorgó un reconocimiento especial a los directores Jos y José Manuel Azuela por 'Trinidad' (México). La chilena Carolina Gutiérrez fue galardonada por su dirección de fotografía en 'Atajo'.

Además, el jurado reconoció la aportación técnica y artística al género con el Premio 'Carlo Simi', concedido 'ex aequo' a las hermanas Brozdanova por 'Eastern Western' y a Kangding Ray por la música de 'Sirat'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ceremonia concluyó con la proyección de 'Tornado', del director escocés John Maclean, distinguido con el premio 'Spirit of the West' 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este palmarés, el festival reafirma su compromiso con la promoción del cine wéstern y neowéstern, y consolida como epicentro internacional del género a Tabernas, localidad del sur de España conocida por haber sido lugar de rodaje de películas como 'La muerte tenía un precio' o 'El bueno, el feo y el malo'.