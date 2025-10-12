Un joven italiano murió de un disparo mientras intentaba detener una agresión en Palermo

El fallecido, Paolo Taormina, era hijo de los dueños de un bar donde se produjo la agresión, en una zona de ocio nocturno y acudió al ver que un grupo de personas estaba pegando una paliza a un chico que se encontraba en el suelo y mientras intentaba parar la agresión, uno de ellos sacó una pistola y le disparó en la frente, informaron los medios locales.

El grupo huyó en varias motos y aún no han sido identificados, mientras que los servicios médicos de urgencia sólo pudieron certificar la muerte del joven.

Según las primeras investigaciones, los agresores pertenecerían a un grupo de jóvenes del barrio Zen de Palermo, uno de los más conflictivos, y que ya han protagonizado varios episodios de violencia.