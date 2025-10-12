Mundo

Un joven italiano murió de un disparo mientras intentaba detener una agresión en Palermo

Roma, 12 oct (EFE).- Un italiano de 21 años falleció esta madrugada cuando estaba intentando parar la agresión a un chico por parte de un grupo en el centro de Palermo, en Sicilia (sur de Italia). Uno de los agresores sacó una pistola y le disparó en la cabeza, en un nuevo acto de violencia en esta zona en la capital siciliana.

Por EFE
12 de octubre de 2025 - 06:50
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2363

El fallecido, Paolo Taormina, era hijo de los dueños de un bar donde se produjo la agresión, en una zona de ocio nocturno y acudió al ver que un grupo de personas estaba pegando una paliza a un chico que se encontraba en el suelo y mientras intentaba parar la agresión, uno de ellos sacó una pistola y le disparó en la frente, informaron los medios locales.

El grupo huyó en varias motos y aún no han sido identificados, mientras que los servicios médicos de urgencia sólo pudieron certificar la muerte del joven.

Según las primeras investigaciones, los agresores pertenecerían a un grupo de jóvenes del barrio Zen de Palermo, uno de los más conflictivos, y que ya han protagonizado varios episodios de violencia.

Enlace copiado