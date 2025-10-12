Zelenski habla con Macron sobre las necesidades ucranianas de defensa aérea

Berlín, 12 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantuvo una conversación con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que le agradeció su apoyo y le planteó las "urgentes necesidades" en cuanto a la defensa área y de antimisiles"