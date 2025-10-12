Zelenski habla con Macron sobre las necesidades ucranianas de defensa aérea

"Agradezco a Francia por su gran esfuerzo para defender la vida. Le informé sobre nuestras necesidades prioritarias: en primer lugar, los sistemas de defensa aérea y los misiles", afirmó Zelenski en Facebook,
Rusia, según el presidente, está aprovechando que Oriente Medio y los problemas internos de cada país están recibiendo la máxima atención.
Según informó Zelenski, la Federación Rusa ha utilizado más de 3.100 drones, 92 misiles y casi 1.360 bombas aéreas guiadas contra Ucrania durante esta semana.
