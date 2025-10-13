Abinader no hace "comentarios" sobre la ausencia de Sheinbaum en la Cumbre de las Américas

"Voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el premio Nobel de la Paz y ella dijo: 'No comentarios'", señaló Abinader en su rueda de prensa semanal.

Además, el presidente dominicano subrayó que en la organización de la cita internacional la República Dominicana "está comprometida con las tres 'd': diálogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas ", apuntó.

El pasado 30 de septiembre, la Cancillería dominicana informó sobre la decisión del Gobierno de Abinader de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, en el este del país caribeño.

Precisó que al asumir la presidencia pro tempore en 2023, el Ejecutivo dominicano anunció que dicha cumbre sería inclusiva; sin embargo, "frente al contexto actual de polarización política", decidieron "priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, "la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela —países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas— constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro", afirmó el comunicado entonces de la Cancillería.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes la presidenta de México expresó su desacuerdo por la exclusión de estos países y dijo que no asistirá para atender asuntos en su país.

"No, no voy a asistir", dijo tajante Sheinbaum en su conferencia diaria en el Palacio Nacional y agregó que su gobierno está analizando si habrá representación de México.

"En lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo que se excluya ningún país, o no estamos de acuerdo con que se excluya ningún país, pero además en la circunstancia actual, no. Hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia (inundaciones por intensas lluvias en el centro del país que dejaron hasta ahora 64 muertos)", añadió la mandataria.

Desde su llegada al poder en octubre de 2024, Sheinbaum ha realizado apenas cuatro viajes internacionales: la cumbre del G20 en Brasil en noviembre de 2024, la cumbre de la CELAC en Honduras en abril, la del G7 de Canadá en junio y un encuentro trilateral en Guatemala con el presidente, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, en agosto.