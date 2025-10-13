Al menos 26 muertos y 30 heridos en ataques de los paramilitares en el centro-sur de Sudán

Según informó este lunes en un comunicado la ONG Coordinación de los Comités de Resistencia de ese estado, los ataques comenzaron en la noche el domingo y continuaron hasta la madrugada de hoy contra las ciudades de Diling, Delami y Abu Jubeiha, donde "provocaron la muerte de 26 civiles y heridas a más de 30" y "causaron daños extensos a la infraestructura".

"Es un ataque directo contra la población civil que revela una intención premeditada de destruir las ciudades de Kordofán del Sur y despojarlas de sus habitantes", dijo el comunicado, y advirtió de que "la continuación de esta estrategia agresiva conduciría a una catástrofe humanitaria generalizada en la región".

La nota instó a la formación de un comité de investigación imparcial, integrado por organizaciones internacionales y regionales, "para documentar los crímenes y violaciones ocurridos en Kordofán del Sur y trabajar para que los responsables rindan cuentas y sean llevados ante la justicia internacional".

La región de Kordofan ha sido blanco de numerosos ataques de las FAR y de sus fuerzas aliadas del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N, en inglés), liderado por Abdelaziz al Hilu, en un intento de frenar el avance del Ejército regular en la zona hacia el oeste para abrir una vía para romper el asedio impuesto a la ciudad de Al Fasher.

Esta ciudad, capital de Darfur Norte, es el último bastión del Ejército en todo el oeste del país después de que las FAR controlara durante la guerra los cinco estados de la región occidental, y está asediada desde mediados de 2024 por los paramilitares y atacada casi a diario.

La ONU estima que, desde el inicio de la guerra en Sudán en abril de 2023, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso.