Al menos cinco muertos en Pakistán en choques durante una marcha islamista por Palestina

Los choques se produjeron este lunes en la ciudad de Muridke, cuando la policía intervino para detener la movilización del partido radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), que pretendía marchar desde Lahore hasta la embajada de Estados Unidos en Islamabad en protesta por la situación en Palestina.

Según la autoridad provincial, al menos un oficial murió y 48 agentes resultaron heridos, de los cuales 17 fueron por impacto de bala, mientras que entre los civiles murieron tres manifestantes del TLP y un transeúnte, además de ocho heridos.

El portavoz de la Policía de Punyab, Syed Mubashir Hussain, aseguró a EFE que los agentes "actuaron en defensa propia" después de que los manifestantes lanzaran piedras, palos con clavos y bombas incendiarias, y abrieran fuego "de forma indiscriminada" contra las fuerzas del orden.

La operación se llevó a cabo entre las 04.00 y las 05.00 de la mañana, informó la policía, que confirmó que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y bastonazos para dispersar a los manifestantes y detuvieron a varias personas.

"La zona ha sido despejada de manifestantes y la vida ha comenzado a volver a la normalidad en la ciudad", añadió el portavoz, e informó de que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones de búsqueda en la zona.

Sin embargo, según el TLP, hay "más de 180 mártires y más de 500 heridos tirados en las calles", dijo en la red social X un alto cargo del partido, Allama Farooq ul Hassan Qadri. El grupo difundió imágenes, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, que mostraban a personas ensangrentadas y a su líder, Hafiz Saad Hussain Rizvi, aparentemente herido.

Durante la semana pasada, la llamada 'Marcha del Millón por Al Aqsa' provocó bloqueos de carreteras, cierre de escuelas y suspensión de servicios móviles en varias ciudades, mientras miles de simpatizantes intentaban avanzar desde Lahore hasta Islamabad para protestar frente a la embajada de Estados Unidos.

Tras la operación, las autoridades reabrieron las vías entre Islamabad y Rawalpindi y restablecieron los servicios de telefonía móvil, según informó el canal local Geo TV.

El Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) tiene un largo historial de protestas masivas que a menudo derivan en violencia, principalmente en defensa de las estrictas leyes contra la blasfemia del país o en respuesta a causas religiosas y políticas vinculadas al islam.