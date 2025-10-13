Al Sisi llama a europeos a apoyar a Egipto y Jordania para formar a policías palestinos

"Egipto y Jordania están capacitando a varios policías palestinos y es importante que los países europeos brinden apoyo a Egipto y Jordania en este sentido para continuar y ampliar el alcance de la formación", afirmó Al Sisi en una reunión paralela a la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, donde se presenciará la firma del plan de paz auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que pone fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

Esta cita, a la que acudieron el rey de Jordania, Abdalá II; los presidentes de Francia y Turquía, Emmanuel Macron y Recep Tayyip Erdogan; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; así como el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; del Reino Unido, Keir Starmer; de Canadá, Mark Carney, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan.

Estos policías palestinos formarán parte del cuerpo para participar en la administración de seguridad de Gaza en el marco del acuerdo de paz.

El portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy, aseguró que esta cita se celebró para "coordinar entre los países participantes la implementación del acuerdo de cese de la guerra en la Franja de Gaza, incluyendo las labores de reconstrucción y la prestación de ayuda humanitaria".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Abordó la importancia de "celebrar la Conferencia de El Cairo para la Recuperación y Reconstrucción Temprana en noviembre de 2025 y aprovechar el impulso generado por la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, afirmó que los países participantes enfatizaron "la importancia de dirigir suficiente ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la necesidad de retirar los escombros y el establecimiento de un mecanismo de coordinación entre los países participantes en la cumbre de hoy para acordar las medidas específicas a tomar para implementar los objetivos de este grupo de países".

Trump ha llegado a Sharm el Sheij para copresidir junto a Al Sisi la firma del acuerdo que, según el mandatario estadounidense, pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.