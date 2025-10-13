ALBA dice que paz verdadera en Gaza solo será posible cuando cese toda forma de ocupación

"La paz verdadera solo será posible cuando cese toda forma de ocupación y se restituyan, plena e incondicionalmente, los derechos históricos e inalienables del pueblo palestino", manifestó la ALBA en un comunicado.

El bloque exhortó a la comunidad internacional a "mantener los esfuerzos diplomáticos y políticos orientados a garantizar el derecho del pueblo palestino a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, sobre la base de la solución de los dos Estados".

La ALBA -integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía- denunció que Israel ha perpetrado un "genocidio" en Gaza que "constituye uno de los crímenes más graves y vergonzosos de la historia contemporánea".

Por tanto, añadió, "los responsables de tales actos deberán rendir cuentas ante la justicia internacional, pues ninguna paz sostenible puede edificarse sobre la impunidad ni sobre la negación del derecho a la autodeterminación".

Desde la semana pasada se implementa la primera fase de un acuerdo auspiciado por Estados Unidos y que se negoció durante varios días en la ciudad egipcia Sharm el Sheij junto a delegaciones mediadoras de Egipto, Catar y Turquía.

En esta primera fase se pactó el alto el fuego, la retirada gradual de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave palestino y el intercambio de rehenes por prisioneros, que ha comenzado hoy.

Para la segunda fase que ha comenzado a negociarse se abordará la reconstrucción del enclave, así como el desarme del grupo palestino Hamás y la gobernanza de la Franja.