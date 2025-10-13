Albares viaja a China para reforzar lazos bilaterales y la presencia de España

La visita de Albares incluye también un encuentro con empresarios españoles, informo este lunes el Ministerio.

Hay unas 600 empresas de España implantadas en China, la mayoría pequeñas compañías que buscan desarrollar su exportación en diversos sectores (energía, servicios financieros, consultoría, textil, automoción, electrónica, turismo, servicios legales, telecomunicaciones...), de acuerdo con la información que facilita la página web del ministerio.

El viaje de Albares se produce en el contexto del 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, cuya celebración se escenificó con la visita al país asiático del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril.

En la reunión de Albares con su homólogo chino repasarán la agenda bilateral, tanto en su dimensión política como económica, así como las principales cuestiones internacionales, entre las que no faltará la firma del plan de paz para Gaza.

Hangzhou, con unos 12 millones de habitantes, es la capital de la provincia de Zhejiang, de la que procede un 70 % de los ciudadanos chinos que residen en España.

Esta ciudad se convirtió en un polo industrial, tecnológico y universitario "de primer orden", por lo que la visita, según Exteriores, tiene además un importante contenido económico.

Entre otras cosas, Hangzhou es la sede de la plataforma de comercio electrónico Alibaba, cuyo fundador, Jack Ma, es uno de los hombres más ricos de China.