Alcalde de Lima renuncia al cargo para postular a la presidencia de Perú

Durante una sesión del concejo municipal de Lima, López Aliaga afirmó que no se va a correr de "ser precandidato para llegar a la presidencia de Perú" en 2026.

El renunciante burgomaestre del partido ultraconservador Renovación Popular recordó un incidente de los últimos días, en el que se detuvo a un hombre armado en un acto público en el que participaba que supuestamente buscaba atentar contra él, y afirmó que la señal que recibió por ese hecho fue de "no te corras".

"Los perdono, desde ahora, no entiendo una persona que quiera matar a otra que va a trabajar", expresó López Aliaga sobre el clima de inseguridad en la ciudad.

Agregó que ante esta coyuntura "lo fácil es correrse (huir)", (pero) "hay que asumir lo difícil, hay que dejar la zona de confort y dejar la vida, incluso, si es necesario".

López Aliaga dijo que, en los tres años al frente de la municipalidad capitalina, ha logrado tener un grupo de trabajo de primer nivel y dar prioridad en su presupuesto a "los hermanos que están sufriendo".

Se quejó de que recibió un gobierno municipal con 400 millones de soles (116 millones de dólares ó 100 millones de euros) en deudas y continuas marchas de protesta en la ciudad.

Asimismo, se felicitó por haber llegado a 13 millones de habitantes para "darles estabilidad económica" y "quitarle los miedos a la gente ante la ausencia del Estado".

Al confirmar su renuncia al cargo, López Aliaga pidió el apoyo del concejo municipal al teniente alcalde Renzo Reggiardo, que asumirá como alcalde en principio hasta el fin del mandato en 2027, aunque puede que también renuncie en 2026 para ser candidato a alcalde.

"El modelo municipal sí funciona, con cero 'mermelada' (sobornos), cero asesorías más que las estrictamente necesarias", señaló el saliente alcalde tras criticar los casos de corrupción en la municipalidad, sin mencionar directamente a la exalcaldesa izquierdista Susana Villarán vinculada con las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Las últimas encuestas ubican a López Aliaga en el primer lugar de intención de voto con 10 % en un momento donde aproximadamente el 50 % de los peruanos no han decidido por quién votar o no piensan votar por ninguno de los precandidatos hasta ahora conocidos.

López Aliaga, un empresario del sector turístico que maneja concesiones ferroviarias en el sur de Perú, entre ellas la que llega a la ciudadela inca de Machu Picchu, la joya turística del país, aseguró el domingo que "muy poca gente deja su zona de confort para dedicarse a la política".

Su gestión como alcalde ha estado marcada por numerosas polémicas como la adquisición de trenes desechados por la empresa estadounidense Caltrain para establecer un servicio ferroviario dentro de la capital peruana sin que primero se hayan realizado las obras necesarias para su puesta en funcionamiento, lo que hizo que las locomotoras y vagones queden almacenados en un parque municipal.

Las elecciones peruanas de 2026 serán atípicas al proyectarse una papeleta con al menos 39 candidatos presenciales, tras un periodo de convulsión política y constantes crisis con siete presidentes desde 2016. Al mismo tiempo Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, de modo que escogerá a diputados para el Congreso y a senadores para el Senado.