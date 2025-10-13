Australia felicita a Trump por la liberación de los rehenes y el alto al fuego

Sídney (Australia), 14 oct (EFE).- La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, calificó el alto el fuego en Gaza como un "logro singular" del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que los primeros rehenes fueran liberados y regresaran a Israel el lunes.