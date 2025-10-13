Boric habla con el papa León XIV de los abusos, la lucha contra la pobreza y la migración

"Durante las cordiales conversaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Estado se ha manifestado la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales actuales entre la Santa Sede y Chile", comunicó el Vaticano en una nota.

Posteriormente, añadió la nota, "se hizo hincapié en la valiosa contribución que la Iglesia ofrece al país en distintos ámbitos, y se abordaron varios aspectos de la situación sociopolítica de Chile, con especial atención a la lucha contra la pobreza, los fenómenos migratorios y las cuestiones éticas".

En una declaración a los medios, Boric explicó que con León XIV repasaron el "duro" viaje del papa Francisco a Chile en 2018 y que el entonces misionero Robert Prevost sintió "mucho dolor" por el tema de los abusos.

Mientras que con Parolin también se conversó de cuestiones éticas como el proyecto de ley de eutanasia.

Según presidencia de Chile, la reunión del mandatario con León XIV duró unos 45 minutos y tras finalizar el encuentro ingresó a la Biblioteca la delegación chilena, compuesta por al canciller Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; la embajadora de Chile ante la Santa Sede, Patricia Araya; el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal; y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.

Tras la fotografía oficial de la delegación chilena junto al pontífice, se hizo entrega de los obsequios: un vinilo de 'La Cantata por los Derechos Humanos'; un libro sobre la Vicaría de la Solidaridad titulado 'Vicaría de la Solidaridad: Una experiencia sin fronteras” de Gilberto C. Aranda Bustamente y el libro ilustrado de Pablo Neruda “Alturas de Macchu Picchu”.

También se le entregó al pontífice una selección de vinos chilenos y la camiseta de la Selección Nacional Chilena de Rugby, Los Cóndores, equipo que recientemente clasificó al Mundial.

León XIV hizo entrega por su parte de la escultura en bronce “Diálogo entre generaciones”; el “Mensaje para la Paz”, escrito del Papa Francisco publicado 1 de enero de este año; y un libro de imágenes de las obras de arte del Palacio Apostólico.