Boric llega a Italia para audiencia con León XIV y reuniones con presidente italiano y FAO

También mantendrá una reunión con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y asistirá al Foro de Inversión para la alimentación y la agricultura en la sede de la FAO (Organización de las naciones Unidas pala la Agricultura y la Alimentación).

Boric informó este lunes de su llegada en la red social X y agregó que en Roma tendrá "una intensa agenda: encabezaré la inauguración del Foro de Inversión para la alimentación y la agricultura en la sede de la FAO; junto a InvestChile realizaremos el Encuentro de Negocios Chile-Italia para promover las inversiones en nuestro país".

"Me reuniré con el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con quien encabezaremos la conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma", agregó.

Para esta visita le acompañan el canciller Alberto van Klaveren, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; el embajador de Chile en Italia, Ennio Vivaldi; la embajadora ante la Santa Sede, Patricia Araya; además de una delegación transversal compuesta por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal; y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.

En esta jornada en el Vaticano, Boric visitará la tumba del fallecido pontífice papa Francisco en la Basílica Santa María la Mayor, después acudirá a la audiencia con el pontifice estadounidense y peruano, se reunirá con el secretario de Estado, Pietro Parolin y visitará la Capilla Sixtina y la basílica ed San Pedro.

El presidente tiene previsto retornar a Santiago la mañana del jueves 16 de octubre.