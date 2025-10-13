Bruselas dice que Países Bajos salvaguarda tecnología crucial con intervención de Nexperia

“La medida tiene por objeto salvaguardar en territorio neerlandés y europeo conocimientos y capacidades tecnológicos cruciales. Recordemos que la protección de la seguridad tecnológica es una prioridad de la estrategia de seguridad económica de la UE”, indicó el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Gill aseguró que la Comisión ha estado en “estrecho contacto” con las autoridades neerlandesas sobre este asunto y consideró que la medida en cuestión fue adoptada por el Gobierno de La Haya para “garantizar la seguridad del suministro en un sector estratégicamente sensible”.

“Con ello, el Gobierno neerlandés está abordando un riesgo potencial para la seguridad económica tanto de los Países Bajos como de Europa en general”, señaló, al tiempo que afirmó que, de cara al futuro, seguirán “colaborando con las autoridades neerlandesas" mientras estudian "los posibles pasos a seguir”.

El Gobierno neerlandés ha aplicado por primera vez una ley de emergencia para intervenir en Nexperia con el objetivo de impedir que conocimientos tecnológicos y capacidades clave salgan de Países Bajos y Europa, en una operación inédita que podría acarrear contramedidas desde China, propietaria de la compañía.

La medida se ha tomado sobre la base de la Ley de Disponibilidad de Bienes, vigente desde 1952 pero nunca utilizada, que permite al Ejecutivo neerlandés asegurar la disponibilidad de determinados bienes en situaciones de emergencia y actuar directamente sobre la gobernanza interna de una empresa cuando su actividad se considera estratégica.

Según el Ministerio de Asuntos Económicos, existían “señales recientes y urgentes de graves deficiencias de gestión y actuaciones” dentro de Nexperia, con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega, que asegura que amenazaban la continuidad de conocimientos tecnológicos esenciales para la industria europea.

La pérdida de estas capacidades, explicó el gabinete neerlandés en funciones, supondría un “riesgo para la seguridad económica de Países Bajos y de Europa”, lo que ha llevado a la toma de esta medida, adoptada en la práctica a finales de septiembre, aunque no se había anunciado hasta hoy.

La intervención permite al Estado bloquear o revertir decisiones empresariales que puedan dañar los intereses de la compañía, comprometer su futuro como empresa europea o poner en peligro la cadena de valor tecnológica estratégica. El proceso productivo ordinario de Nexperia seguirá con normalidad.

China se espera que adopte algunas contramedidas, también en nombre de la seguridad nacional, dado que en los últimos años ha ampliado su lista de instrumentos comerciales para responder a acciones extranjeras.