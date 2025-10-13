Capturan en Panamá con 50 paquetes de droga a una estadounidense que viajaba hacia España

Ciudad de Panamá, 13 oct (EFE).- Una ciudadana estadounidense que viajaba hacia España fue capturada con 50 paquetes de droga en el principal aeropuerto de Panamá, informaron este lunes las autoridades del país centroamericano.