Chilena Codelco invierte capital en I-Pulse para mejorar eficiencia de sus yacimientos

Con esta inversión de capital -de la que no se entregaron detalles-, Codelco, la mayor cuprífera del mundo, se sumó a otras mineras como Rio Tinto Group, Newmont Corp. y Teck Resources Ltd. que se han hecho parte de la empresa estadounidense, especializada en tecnología de breves pero potentes descargas eléctricas ideales para la fragmentación de roca, los cortes de precisión y la perforación.

"La innovación es clave para el futuro de la minería, y en Codelco enfrentamos desafíos técnicos de gran envergadura que se encuentran en la frontera del conocimiento humano", afirmó el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

"El portfolio de I-Pulse presenta oportunidades de alto potencial financiero y estratégico para la minería y, con este paso, mantenemos nuestro rol protagonista en la vanguardia de la industria", agregó.

Según detalló Codelco, los sistemas de I-Pulse podrían disminuir en hasta un 80 % el consumo energético en etapas intensivas, además de reducir el uso de explosivos y el daño a la roca circundante, habilitando operaciones más eficientes y con menores costos e impacto ambiental.

La compañía chilena, que aglutina casi el 10 % de la producción de cobre del mundo, reportó que durante el año 2024 revirtió fuertes pérdidas sufridas en 2023, alcanzando ganancias por 245 millones de dólares.

Codelco es una de las decenas de compañías mineras que explotan el metal rojo en Chile, donde la minería supone casi un 15 % del PIB y donde se producen cerca de 6 millones de toneladas de cobre anuales.

Nacionalizada en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), Codelco emplea a unas 62.000 personas de manera directa e indirecta y tiene una cartera de 40.000 millones de dólares.